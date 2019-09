Las portadas de los periódicos del sábado 28 de septiembre de 2019

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La Moncloa avisa a Torra: no más ataques al Estatut y a la Constitución"; "Los protesta del clima trasciende a los jóvenes y llena las calles"; "Las apuestas se extienden entre los menores en España"; "El proceso de 'impeachment' convulsiona la campaña de EE UU"; "Una empresa de seguridad española espió a Assange para EE UU"; "Berlin compra 6.000 pisos para rebajar el precio de los alquileres"; "El Beethoven maratoniano del joven Igor Levit".

EL MUNDO: "La OPA de Errejón deja a Iglesias sin más apoyos que Colau"; "Nueva burla de Torra a la justicia"; "Moncloa agita electoralmente el 155 pero no ve "condiciones". Los juristas ven ya motivos para su reactivación"; "Niños esclavos en escuelas coránicas africanas"; "Carmena gastó 4,3 millones en una radio municipal con 9.500 oyentes"; "Montoro, el jubilado que sigue mandando en España: "La política me dejó, se me ha pasado el arroz"".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno evita la escalada de tensión por Catalunya"; "Los jóvenes mantienen la presión. Cientos de miles de jóvenes se manifestaron ayer en las principales ciudades del mundo para reclamar una reacción decidida de los gobiernos contra la crisis climática"; "EE.UU. restringe a un mínimo histórico la acogida de refugiados"; "Primera caída del precio de la vivienda en Barcelona desde el 2013"; "Neymar pide ser fichado por el Barça para retirar su denuncia"; "El Liceu abre temporada con una 'Turandot' rompedora".

ABC: "Torra planeó con los CDR tomar el Parlament tras la sentencia del 1-0. Uno de los detenidos acusados de terrorismo confiesa al juez que el presidente de la Generalitat conocía el plan y lo iba a facilitar. Los letrados de la Cámara advirtieron de la ilegalidad de los acuerdos del Pleno del jueves. Moncloa no "consentirá" ataques al Estatut y a la Constitución, pero no ve motivos para el 155".

EL PERIÓDICO: "El grito del planeta. Los jóvenes movilizan y llenan las ciudades del globo por el clima"; "El Gobierno exige el fin del "ataque a la convivencia". El 'president' obedece y retira la pancarta del Palau"; "El PDECat intenta pararle los pies a Puigdemont"; "Adeptos a la seudociencia retan a Salut con un festival en Balaguer"; "Penélope: "El ballet me hizo una currante, me dio una disciplina casi militar"".

EL CORREO: "El Gobierno advierte a Torra de que no le obligue a aplicar el 155"; "Rendidos a Penélope. La actriz madrileña recibe emocionada el premio del Zinemaldia de manos de Bono, de U2"; "Javi Martínez, jugador del Bayern: "¿Volver al Athletic" Nunca puedes decir que no".

LA RAZÓN: "La Guardia Civil en Cataluña: "Ya es peor que el País Vasco". Más de dos mil agentes han pedido el traslado y que se declare Zona Conflictiva"; "Rocío Monasterio: "El político más atractivo es Errejón""; "Sánchez no descarta aplicar el 155 en campaña electoral"; "Errejón fagocita a Iglesias en menos de 72 horas"; "La izquierda capitaliza la marcha por el clima con eslóganes anticapitalistas".