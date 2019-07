PP considera una "falta de respeto" que no se conozca el programa de Sánchez: "Quiere seguir en la Moncloa a toda costa"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en directo el debate de investidura de Sánchez

El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, una "falta de respeto" que a tan solo unas horas del inicio del debate de investidura no se conozca el programa de gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez. A su juicio, el líder del PSOE prioriza continuar en La Moncloa y se ha centrado "más en el reparto de sillones que en los españoles".

"Quiere seguir en la Moncloa a toda costa", ha asegurado Bermúdez de Castro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, asegurando que el PP "en línea con lo que ha marcado Pablo Casado" no facilitará la investidura y liderará la oposición a Sánchez.

Lamenta que a pocas horas de que dé comienzo el debate de investidura no se conozca el programa de Sánchez, lo que considera una "falta de respeto al Parlamento". "El programa no es completo, ni transparente. Han dado un cerrojazo informativo y no sabemos sobre que bases se basa el acuerdo para que Podemos aparte de sillones, dé respaldo a Sánchez", ha censurado Bermúdez de Castro.

El portavoz parlamentario 'popular' ha criticado que Sánchez solo haya estado hablando de "sillones" en un intento "contrarreloj" con Podemos para sacar adelante la investidura. "Es un reparto grotesco, hemos visto una guerra de egos y sillones que no la merecen los españoles", ha señalado.

Así, aunque el PP tiende la mano para pactar 11 pactos de Estado con el PSOE para dar estabilidad a la legislatura, asegura que no facilitará la investidura y Casado hará un discurso que dibuje una alternativa a Sánchez.