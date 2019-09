Rivera anuncia una propuesta de reforma penal para que los atracadores reincidentes acaben ingresando en prisión

Ciudadanos también pedirán un aumento de los efectivos policiales en Madrid y Barcelona

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este lunes una propuesta de reforma del Código Penal para que los atracadores reincidentes que actúan, por ejemplo, en las calles de Madrid o Barcelona acaben entrando en prisión.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rivera ha indicado que esta misma semana registrarán en el Congreso una proposición de ley cuyo objetivo es "que los reincidentes pisen la cárcel cuando se conviertan en auténticas patrullas de atracadores".

En su opinión, existe "un agujero penal" y un problema de reincidencia en las calles de algunas ciudades donde "no hay seguridad ni policía suficiente" y por eso en algunas zonas los vecinos han creado "patrullas ciudadanas".

"El 90% de las personas que cometen hurtos o robos en Barcelona no pisan la cárcel", y eso "hay que arreglarlo para que la gente se sienta protegida en las calles", ha indicado.

Rivera ha señalado que "el problema es la reincidencia", ya que hay personas que roban o atracan varias veces pero "como son robos de cuantías menores no acaban pisando la cárcel". "Estos señores se las saben todas, entran y salen de la comisaría y se burlan incluso de los policías", ha añadido.

Por otro lado, el líder de la formación naranja ha adelantado que también pedirán que se incrementen las patrullas policiales en Madrid (Policía Nacional) y en Barcelona (Mossos d'Esquadra).

"A mí un policía no me asusta, me protege", ha asegurado tras criticar a los gobiernos municipales de Ada Colau en Barcelona y de Manuela Carmena en Madrid por preferir "quitar" agentes de las calles de estas ciudades.

LAS AUTORIDADES NO ATAJAN EL PROBLEMA

Posteriormente, la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, ha denunciado en rueda de prensa "un repunte de la inseguridad en muchísimas ciudades".

Mientras, la alcaldesa de Barcelona dice que "los ataques violentos son cosas puntuales", al presidente de la Generalitat de Cataluña "le da igual la seguridad de los ciudadanos" porque está centrado en el proyecto independentista, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, propone "cambiarse la cartera de bolsillo", ha afirmado.

Ciudadanos, por su parte, busca que la gente no vaya "con miedo por la calle" y para eso es necesario que "no haya impunidad", según ha explicado Roldán.

Con ese fin plantean el aumento de efectivos policiales y una reforma penal contra la "multirreincidencia" de quienes cometen hurtos y robos en "un sistema organizado", y también recuperarán su propuesta legislativa contra la ocupación ilegal de viviendas.

Roldán ha detallado que esta semana expondrán estas propuestas, que se dirigen a distintos niveles institucionales, y que la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y ella misma hablarán con vecinos de las zonas afectadas y se reunirán con diferentes entidades.