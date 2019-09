Rivera acusa a Sánchez de "criminalizar" a PP y Cs y limpiar la imágen de Torra y reclama el requerimiento del 155

452046.1.500.286.20190911114913

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de criminalizar a PP y Cs y limpiar la imagen de Torra. Por ello y tras el llamamiento del presidente de la Generalitat a la desobedicencia para protestar por la futura sentencia del procés que emita el Tribunal Supremo, ha pedido a Sánchez que haga el requerimiento del 155 para que el jefe del Ejecutivo catalán cumpla la Constitución y retire sus palabras.

El presidente de la formación naranja ha hecho esta petición durante su intervención en el pleno del Congreso, donde el presidente está dando cuenta esta mañana de los Consejos Europeos del mes de junio y la salida de Reino Unido de la UE, el llamado 'Brexit'.

Así, Rivera ha acusado al presidente del Gobierno de "criminalizar" al PP y a Cs, llamándoles "fachas", mientras "limpia la imagen a los que quieren destruir" España. "Su plan es antagónico al nuestro", ha concluido, rechazando un modelo de España como "nación de naciones con privilegiados y agraviados".

En este sentido, ha pedido a Pedro Sánchez que haga un requerimiento al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, conforme al artículo 155 de la Constitución para responder a sus llamadas a la desobediencia ante una hipotética condena del Tribunal Supremo contra los políticos presos por el proceso independentista.

"Ante el desacato y la desobediencia a la que vuelve a llamar Torra, le pido que le requiera, conforme al artículo 155, el cumplimiento (de la Constitución) y la retirada de esas palabras", ha manifestado Rivera tras escuchar la comparecencia de Sánchez, en la que ha informado sobre los Consejos Europeos del mes de junio y la próxima salida del Reino Unido de la UE.

Según el líder de la formación naranja, el jefe del Ejecutivo debería "advertir a Torra, por lo menos, de que retire esas palabras, cumpla la Constitución, pida perdón a todos los catalanes a los que no respeta y vuelva al cauce constitucional".

Y si el presidente catalán no lo hace, "aplicar el 155 es su obligación como presidente de la nación", le ha dicho a Sánchez, subrayando que desacatar una sentencia judicial o llamar a la desobediencia civil debe tener consecuencias. "Usted no es un comentarista de la actualidad, es el presidente en funciones y tiene que hacer cumplir la Constitución", ha añadido.

En este sentido, Rivera se ha preguntado si "se tienen que cometer delitos otra vez" en Cataluña para que se aplique la Carta Magna o si se va a "evitar que se cometan delitos", en referencia al referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.

QUE TV3 NO INSULTE Y LOS MOSSOS TRABAJEN POR LA CONSTITUCIÓN

Además, ha abogado por impedir que "TV3 insulte" a los catalanes no independentistas, por hacer que los Mossos "trabajen por la Constitución, no en contra", y por impedir que en las escuelas catalanas "se vigile en qué idioma hablan los niños".

Por otro lado, Rivera ha lamentado que la Díada, el Día de Cataluña --que se celebra este 11 de septiembre-- se haya convertido en "la fiesta privada de los separatistas pagada por todos". Y ha interpelado a Sánchez también por esta cuestión, instándole a actuar.

"La paradoja de la Diada es que los catalanes constitucionalistas no la podemos celebrar" y, mientras tanto, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "puede ir por las calles de Barcelona sacando pecho", ha indicado. Estos que "no condenan el terrorismo" son "sus socios en Navarra", ha dicho a Sánchez, reprochándole también el pacto del PSC con Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona.