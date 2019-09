Robles dice que Torra está "descalificado" para hablar de Cataluña porque Puigdemont es quien "mueve los hilos por él"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado que el presidente del Govern, Quim Torra, es un político "totalmente descalificado" para hablar sobre el conflicto catalán y la sentencia del 'procés' porque "simplemente es un hombre por el que alguien mueve los hilos por él, que es Carles Puigdemont", el expresidente del Govern.

"Siempre lo digo, que en el siglo XXI hable un dirigente político de ir a la confrontación, cuando hay que apostar por el diálogo y la convivencia, se descalifica. Él entró porque nadie quería entrar y yo, con todos mis respetos, digo que Puigdemont mueve los hilos por él, por lo tanto, no me preocupa lo que diga de la sentencia", ha insistido Robles en una entrevista en Telemadrid.

Según ha señalado la ministra de Defensa, lo que sí le preocupa es que otros partidos como Ciudadanos hagan una "utilización partidista" del juicio del 'procés', del que se conocerá su sentencia en octubre y antes de la repetición electoral, y que saquen "el tema del indulto" para hacer campaña de cara al 10 de noviembre. "No me parece adecuado que los grupos políticos quieran hacer política partidista antes de que haya sentencia, creo que no es serio ni respetuoso cuando los tribunales están deliberando", ha apuntado.

Sin embargo, ha resaltado que los españoles son "maduros" y van a aceptar la sentencia que dicte el Tribunal Supremo a pesar de lo que digan las fuerzas políticas porque el poder judicial español ha demostrado ser "independiente" con el juicio del 'procés', donde ha dado "un ejemplo de cómo se debe hacer un juicio con garantías y además con rapidez".

NO HAY QUE REPARTIR CULPAS POR EL 10N

Preguntada por quién cree que es el culpable de tener que ir a unas segundas elecciones generales, Robles ha asegurado que no es el momento "de repartir culpas" sino de tener "humildad" porque los ciudadanos van a saber "valorar" el esfuerzo que han hecho todas las fuerzas políticas, sobre todo el del PSOE que ha hecho un esfuerzo para "llegar a acuerdos".

"Es el momento en el que toda la clase política en su conjunto debe tener humildad porque al final cuando se está en Gobierno, como nosotros, o en la oposición, como otros, es una obligación intentar ser humilde y no querer aparentar lo que no es", ha explicado Robles que hace un llamamiento de "autocrítica" a todas las fuerzas políticas.

Según ha señalado, los partidos deberían hacer un "examen de conciencia" antes de la campaña electoral para ver "lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer y si ha habido o no oportunismo" en las decisiones tomadas de cara a formar Gobierno.

En relación, Robles ha recordado que el PSOE intentó alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos en julio cuando le ofreció un Gobierno de coalición y la formación morada lo calificó de "humillante", o la actitud del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que "se negó" a reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y "veinticuatro horas antes cuando ve que las encuestas no le son favorables, hace una propuesta de algo que ya se está cumpliendo".