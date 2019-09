11 de septiembre de 2019

El Senado reclama un homenaje de Estado anual a las víctimas del franquismo con la abstención del PP y el 'no' de Vox

Floriano (PP) dice que es "canalla" no identificar a las víctimas de las fosas y también "convertir el tema en argumento electoral"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado una moción que reclama al Gobierno homenajes de Estado anuales a las víctimas del franquismo y a quienes tuvieron que exiliarse, así como la reprobación "del negacionismo" de la represión de la dictadura. La propuesta, primera de la legislatura, ha sido presentada por el PSOE y aprobada por toda la Cámara con la abstención del PP y el único voto en contra del senador de Vox.

El Senado condena también con esta moción "las diversas prácticas represivas" del franquismo, los discursos "cercanos" al fascismo y la xenofobia, hace un reconocimiento de las víctimas del régimen de Franco y reclama una "actualización" de la Ley de la Memoria Histórica.

El portavoz socialista, Fernando Martínez, que ha sido director general de Memoria Histórica, ha defendido la moción, que es la primera del PSOE en la legislatura y ha sido aprobada en el primer Pleno y quizá el último, porque el día 23 se disolverán las Cortes si no hay acuerdo de investidura.

Fernando Martínez ha asegurado que hay un deber de homenajear "a los que lucharon por la democracia" en la guerra civil, en la dictadura y desde el exilio. "No tenemos ese deber con otros que ya en su momento recibieron muchísimos homenajes", ha precisado.

El senador ha reivindicado que se establezca un homenaje anual a las víctimas de la dictadura pero también a los exiliados, con el que el Estado a su juicio tiene una gran deuda. "Mantuvieron sus convicciones y contribuyeron de manera eficaz a la reconsquista de las libertades y de construcción de la política en los primeros momentos de la transición. Y es una gran aportación a la memoria democrática europea", ha defendido el senador. "La España democrática gracias a ellos forma parte de la memoria democrática europea", ha agregado.

El portavoz del Grupo Socialista, Ander Gil, se ha felicitado por la aprobación de esta iniciativa porque es la primera vez, ha apuntado, que el parlamento español reclama un homenaje de Estado a las víctimas del franquismo.

Gil ha destacado especialmente que con esta moción se rechazan los discursos "negacionistas" de la dictadura, de sus víctimas y de los exiliados, lo que "fortalece las bases y los cimientos más sólidos de la democracia".

DEFENSA DE LA TRANSICIÓN

La portavoz adjunta de Ciudadanos, Ruth Goñi, ha sido crítica con el PSOE pese al voto a favor de su partido a la moción. Ha acusado a los socialistas de "apropiarse" de la defensa de la democracia como del feminismo o del movimiento LGTBI y ha criticado que promuevan estos homenajes y una reforma de la Ley de Memoria cuando "lo pragmático" es hacerlo desde el Gobierno o el Congreso.

"Es hipocresía y cinismo. Quieren hablar de lo que a los españoles no les preocupa para no hacer lo que los españoles necesitan", ha añadido la portavoz, que también ha exigido reconocimiento a otras víctimas, las de ETA, prohibiendo los homenajes a terroristas.

Por el PP, el senador Carlos Floriano ha dicho que la moción apunta a que los 40 años de democracia "han sido un fracaso" lo que a su juicio no es así, y ha censurado que el PSOE no haya buscado un acuerdo previo sobre el contenido de la moción. "No buscan el consenso", ha dicho.

Ha añadido que se pretende hacer de las víctimas "objeto de mercadeo electoral" y ha defendido la colaboración de los gobiernos del PP en la localización de fosas comunes. "Cómo no estar de acuerdo en que una familia entierre a sus muertos. Habría que ser un canalla para no estarlo, como canalla también para convertir este tema en argumento político o electoral", ha agregado.