4 de octubre de 2019

Chivite dice que "cualquier paso" en política lingüística "estará guiado por las normas y la realidad sociolingüística"

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "cualquier paso" que dé el Ejecutivo foral en política lingüística "va a estar guiado por las normas y la realidad sociolingüística de la Comunidad, todo desde una perspectiva de amplio consenso social, sindical y político".

María Chivite, que ha comparecido en el Parlamento foral a petición de Navarra Suma para informar sobre política lingüística, ha afirmado que "el euskera, como lengua propia de la Comunidad, debe ser tratado con respeto, alejado de debates políticos".

Ha abogado por "un consenso que trascienda los intereses de los partidos" y por reconocer el euskera como "un patrimonio de todos los navarros que hay que cuidar, potenciar y poner a disposición de toda la ciudadanía, que pueda aprenderse y usarse desde la libre decisión voluntaria de cada ciudadano".

La jefa del Ejecutivo ha asegurado que "nuestra norma base va a ser la ley foral del euskera y cualquier cambio normativo deberá ser desde un amplio consenso y siempre desde lo que se establece en la Lorafna".

Chivite se ha referido a la sentencia del TSJN que anula el decreto del euskera en lo referente al mérito del euskera para puestos en la zona mixta y la no vascófona y ha explicado que "lo que el Gobierno está haciendo es estudiar que consecuencias jurídicas que tiene la sentencia y qué tendría que ésta fuera firme o recurrirla". "El Gobierno está manejando todos los escenarios posibles y estudiando todas las consecuencias de cada escenario, de si recurrimos o no, de vacío legal o no, es un trabajo complejo y minucioso", ha dicho, para incidir en la importancia de "garantizar la plena seguridad jurídica" de todos los procesos de empleo público que están abiertos.

No obstante, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" respecto a los procesos que ya son firmes, porque las personas "tienen asegurada su plaza".

(Habrá ampliación)