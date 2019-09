Detenidas tres personas y desmantelada en Navarra la mayor plantación interior de marihuana en los últimos cinco años

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a tres personas y ha desmantelado en Navarra la mayor plantación 'indoor' de marihuana de los últimos cinco años, interviniendo cerca de 6.000 plantas en una nave industrial cercana a la capital navarra.

El jefe de la Policía Nacional en Navarra, Francisco López Canedo, ha destacado en una rueda de prensa que "estamos ante el desmantelamiento de una auténtica factoría de producción ininterrumpida de marihuana, auténticamente sofisticada, digitalizada, automatizada, prácticamente indetectable, sin olores, sin ruidos, sin posibilidad de detectar luz desde el exterior ni ningún tipo de actividad en el interior".

En la operación se han intervenido 5.830 plantas de marihuana, la instalación completa para el cultivo, 110 kits de iluminación, 11 filtros de carbono de tipo industrial, 6 ventiladores de climatización industrial, 20 ventiladores, reguladores de tensión, reguladores de temperatura, temporizadores, y diversos abonos y productos de cultivo 'indoor'.

El valor de la droga intervenida podría alcanzar en el mercado entre 600.000 euros y un millón de euros.

Para conectar la nave con la red eléctrica se excavó un túnel de cerca de tres metros, para evitar los contadores e impedir la detección de consumos de energía eléctrica.

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha destacado el "enorme trabajo" realizado por la Policía Nacional, que ha impedido "la llegada al mercado de cientos de kilos de droga", y ha destacado que los presuntos responsables de la plantación "no eran principiantes". "Estamos hablando de personas que sabían muy bien lo que hacían dado que el sistema que tenían era muy sofisticado", ha señalado.

La operación, denominada 'Quijote', comenzó en julio de 2019 a raíz de un aviso anónimo localizado en Ciudad Real. La investigación se ha desarrollado conjuntamente entre agentes de la Policía Nacional de Navarra y de Ciudad Real.

Descubierta la nave, en agosto fueron detenidos los presuntos implicados. Se trata de tres ciudadanos de origen sudamericano que están en prisión por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. Además, se ha imputado a una mujer española y a otro hombre español, este último en prisión en Toledo por otra operación antidroga.

LA INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA

La Policía Nacional no da por cerrada la investigación, ya que entiende que detrás de las primeras detenciones "hay una estructura más potente que queremos seguir investigando y no descartamos a no muy largo plazo que las detenciones se amplíen", en palabras del jefe de la Policía Nacional en Navarra.

Los responsables de la plantación eran capaces de colocar en el mercado cuatro cosechas anuales. La droga era distribuida principalmente en países del norte, especialmente Holanda.

Los investigadores han detectado un perfeccionamiento progresivo de las plantaciones 'indoor', siendo su producción más intensiva desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo. Esto se debe a las mejoras en la selección de las semillas y a la gestión de los cultivos con sofisticados sistemas de fertilización, climatización y utilización de tecnología de última generación, que permiten una producción permanente de cosechas de cannabis.

Además, hacen uso de todo tipo de útiles, desde reflectores, transformadores, cuadros eléctricos, balastros y sistemas de riego, hasta aires acondicionados, ventiladores, filtros de carbono y anti-olores, lámparas o circuitos de ventilación. En esta operación, la instalación intervenida tiene un valor aproximado de unos 60.000 euros.

La investigación que ha permitido el desmantelamiento de esta plantación se enmarca dentro de un operativo pionero en Europa denominado Operación Verde, que ha contado con el apoyo de Interpol y Europol, en el que la Policía Nacional ha liderado la lucha internacional contra el cultivo y el tráfico ilícito de marihuana, con el objetivo de dar una respuesta activa al cultivo y tráfico de marihuana así como al asentamiento en España de delincuencia organizada proveniente de otros puntos de Europa.