Esparza traslada su "apoyo" al Gobierno central en relación con Cataluña, pero le exige "firmeza"

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha trasladado este jueves su "apoyo" al Gobierno de España en relación con lo que está ocurriendo en Cataluña pero le ha exigido "firmeza" para "garantizar los derechos y libertades". Por su parte, Geroa Bai, Podemos e I-E se han mostrado contrarios a que se aplique el artículo 155 de la Constitución.

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha querido trasladar su "apoyo" al conjunto de la sociedad catalana, "una sociedad que mayoritariamente es pacífica, que respeta los derechos y las libertades, que mayoritariamente apuesta sin ningún tipo de duda por la convivencia".

El portavoz de Navarra Suma ha dicho que "es una sociedad que se está viendo alterada por los violentos" y que "lo que queda es condenar esas actitudes violentas, esas actitudes fascistas, que buscan la ruptura de la convivencia en Cataluña y que no respetan el día a día de la sociedad catalana y están recortando derechos del conjunto de los ciudadanos".

Esparza ha tenido palabras de agradecimiento para los Mossos, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales "por el esfuerzo que están haciendo para garantizar la legalidad, para mantener la convivencia y dar respuesta a ese reto independentista que se ha planteado de forma tan virulenta y violenta".

Ha manifestado que "el nacionalismo supone ruptura". "En Cataluña está rompiendo la convivencia, en Euskadi y Navarra también ha sido capaz de romper la convivencia y no queremos que lo que está ocurriendo en Cataluña vuelva a ocurrir en la Comunidad foral", ha señalado, para considerar "poco halagüeño" escuchar a formaciones políticas en Navarra "que defienden a los políticos independentistas".

Javier Esparza ha trasladado su apoyo al Gobierno de España y ha exigido "firmeza" para "garantizar los derechos y libertades en Cataluña sin ningún tipo de titubeo, sin medias tintas y respondiendo de forma proporcional, serena pero también de forma contundente si es necesario".

Ha expuesto que la solución sería que "aquellos que han organizado esta serie de altercados lo paralicen". "Tiene que ser una petición firme y contundente de los propios políticos independentistas, que son los que tienen la máxima responsabilidad", ha manifestado, para indicar que "a partir de ahí, el Gobierno de España, en función de cómo vayan las cosas, aplique con contundencia y garantice el Estado de Derecho y las libertades".

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha condenado y rechazado los actos de violencia en Cataluña. "La violencia nunca soluciona nada", ha expuesto, para afirmar que su formación "no desea para Navarra lo que está ocurriendo en Cataluña". Según ha dicho, "es lamentable que el portavoz del grupo mayoritario de este Parlamento haya estado diciendo lo contrario; no hay peor sordo que el que no quiere oír".

Martínez ha señalado que en Geroa Bai "no somos partidarios de decisiones unilaterales, ni de una parte ni de otra". "Somos partidarios de soluciones bilaterales y la única salida a los problemas políticos es la política, el diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes", ha comentado.

A su juicio, "cualquier otro tipo de medidas no va a solucionar el problema de fondo en Cataluña". Y ha afirmado así que "la aplicación del 155 sería echar gasolina al fuego". "La moderación es la única alternativa en Cataluña", ha apuntado.

Por su parte, el representante de Podemos Mikel Buil ha expuesto que "todas las recetas de la derecha han fracasado estrepitosamente en Cataluña" y ha considerado "absolutamente irresponsable pedir la aplicación del 155". "Tampoco tiene sentido aplicar la ley de Seguridad", ha opinado.

En su opinión, "sería bueno generar una mesa de partidos, con el diálogo por delante, con la intención de resolver el conflicto por la vía política". "La judicialización de este conflicto no ha hecho más que inflamar la situación", ha indicado.

Buil ha apuntado que "en estos momentos el conflicto en Cataluña se transforma en un arma electoral que hace que no veamos los verdaderos problemas que está padeciendo este país".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha señalado que "lo que está ocurriendo es la crónica de una muerte anunciada, lo que mal empieza mal acaba; se convirtió un problema político en un problema jurídico".

Según ha dicho, "es evidente que una parte de la sociedad catalana en minoría quería imponerse a otra parte, pero esto no justifica para nada este proceso tan desproporcionado". "Lo que es evidente es que ha habido una incapacidad política clara del PP, que fue incapaz de buscar una solución política a este conflicto", ha expuesto.

De Simón ha hecho un llamamiento a la sociedad civil "para que no entre en provocaciones ni de un lado ni de otro y que no se convierta esta cuestión en un conflicto aún mayor social". "Ahora es el Gobierno socialista el que tiene que tomar medidas al respecto", ha apuntado, para afirmar que esas medidas "de ninguna de las maneras" han de pasar por la aplicación del 155. "Precisamente es la aplicación del 155 la que nos ha traído a esta situación actual", ha opinado, para afirmar que "la solución pasa por el diálogo y el acuerdo".