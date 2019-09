Impulsar la administración electrónica o revertir el despoblamiento, temas en la reunión Gobierno y FNMC

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La urgente elaboración de sendas leyes para regular el Fondo de Transferencias Corrientes y el Plan de Inversiones Locales, el apoyo del Gobierno de Navarra para impulsar la implantación de la Administración electrónica en las entidades locales o las medidas a adoptar para paliar o revertir el despoblamiento de amplias zonas de Navarra son algunos de los temas que han centrado la reunión celebrada este martes en la sede de la Federación Navarra de Municipios y Concejos por el presidente de esta entidad, Pablo Azcona, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Bernardo Ciriza, y el director general de Administración Local, Jesús María Rodríguez.

La reunión ha supuesto la primera toma de contacto oficial de los responsables de ambas instancias tras la formación del nuevo Ejecutivo foral y tenía por objeto repasar los principales asuntos abiertos en materia de Administración Local.

El presidente de la Federación ha recordado al consejero en primer lugar las cuatro demandas que las entidades locales mantiene abiertas después de que "no fueran incluidas en el articulado de la ley foral de reforma del mapa local": "que la asignación a las comarcas de competencias hoy municipales se haga por delegación y no por mandato legal, que los representantes en las asambleas comarcales sean designados en su totalidad por las entidades locales y no por los partidos; que el Fondo de Haciendas Locales se cuantifique por un porcentaje de los ingresos de la Hacienda Foral, con un mínimo garantizado; y que no sea causa de extinción de los concejos la insuficiencia de recursos, por ser este un término jurídicamente indeterminado que además lo decide en cada caso el Gobierno de Navarra".

A continuación, ambas partes han compartido la urgencia de aprobar sendas leyes para regular el Fondo de Transferencias Corrientes y el de Inversiones Locales para su aplicación a partir del 1 de enero próximo, dado que las vigentes finalizan este año.

En este sentido, han expuesto la "necesidad" de aprobar una nueva Ley Foral de Haciendas Locales, actuación que el consejero incluye entre sus prioridades, tal y como ha informado.

Ambos dirigentes han repasado también las medidas más inminentes sobre las plazas de secretaría e intervención municipales.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DESPOBLAMIENTO

Por otra parte, el presidente de la FNMC ha pedido al Departamento una implicación clara para impulsar y coordinar la implantación de la Administración electrónica en las entidades locales. En este sentido, le ha propuesto la creación de un grupo de trabajo entre los agentes implicados en la materia, así como el apoyo económico a dichas entidades locales para agilizar todo el proceso.

En materia de despoblamiento, el consejero Ciriza ha explicado al presidente de la Federación las primeras medidas de su departamento, que incluyen la creación de una comisión interdepartamental. A la vez, ambos han compartido la necesidad de establecer los mecanismos oportunos para que las entidades locales de Navarra accedan a las subvenciones que el Estado ha puesto en marcha para la creación de empleo joven en zonas en despoblamiento, ha informado la FNMC en una nota.