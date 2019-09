Pedro Calvo Hernando.- ¿Tezanos se lo inventa todo?

MADRID, 18 Sep. (OTR/PRESS) -

Se supone que no existen motivos serios para dudar de la fiabilidad de las encuestas políticas del CIS, y menos por la única razón de que quien dirija ese organismo sea una persona perteneciente al PSOE. La sospecha entra en el terreno de lo ridículo. Y más si tenemos en cuenta que los resultados de esas encuestas en los últimos meses se han aproximado tanto a la realidad al menos como cuando se vuelve la vista atrás y se miden los resultados del organismo cuando era dirigido por otra persona, perteneciera o no a cualquier partido político. ¿Piensa alguien que Tezanos es un ser de misteriosos poderes o que simplemente se inventa tales resultados... que al final tanto se acercan a los de las elecciones que realmente se celebran?

Lo último en este tema es el sondeo electoral de hace unos días, que arroja unos resultados tremendamente favorables para el partido de Pedro Sánchez. Si finalmente se va a elecciones otra vez y éstas se acercan mucho en resultados a lo que acaba de vaticinarse, ¿se diría entonces que eso se debe a la magia del tal Tezanos o a otras razones de semejante cercanía con el mundo de la adivinación o la inspiración del Espíritu Santo? Pienso que un poquito de seriedad no nos vendría mal, ni si es el PSOE el protagonista ni si lo fuese otro de los partidos importantes del panorama.

Podríamos suponer, por ejemplo, que los encuestados que entran en el protagonismo de la consulta simplemente forman parte de la gente sensata que conoce la realidad política de este país y que acierta bastante por encontrarse situado en los términos generales de la sensatez, que los lleva a acertar luego bastante seguramente porque no se atisba otra posibilidad. Yo creo que el máximo error nunca llegará a desvirtuar demasiado los cálculos de los participantes en el sondeo. Yo entiendo que a los votanters de otros partidos les cueste mucho trabajo admitir que es muy esperable que ocurra esto o lo otro. Pero para no hacer el ridículo, más vale que nadie se deje llevar por sus deseos y no por el conocimiento del panorama político de la actualidad.

Sucede que los resultados que se publicaron hace unos pocos días son bastante dolorosos para los partidos que no son el PSOE, pero es elemental que eso no autoriza a nadie a inventarse historias o a predicar, por ejemplo, que hay motivos para dudar de la legitimidad o de la contemplación austera de los resultados que arrojen los datos que se hagan públicos. En cualquier caso, siempre queda el recurso de esperar a que se celebren esas elecciones -si se celebran, claro- para emitir un juicio que dé o quite la razón a los datos contenidos en el resultado del sondeo. Lo aclaro a la vista de la última ocurrencia de Albert Rivera con esa oferta trucada de abstención para evitar la repetición de elecciones...

Lo que acabo de escribir es tan elemental que me da un poquito de apuro expresarlo así. Cuando escribo, todavía no hay decisión en cuanto al hecho de que vayan a aclararse o no esas tan comentadas elecciones, pero enseguida vamos a salir de las dudas y a aproximarnos a la realidad que está a punto de materializarse. En verdad, todo está todavía en el aire. Incluso no hay que descartar algún suceso tremebundo que cambiase radicalmente el panorama en unos pocos días. Pero me parece una posibildad casi imposible, que en cualquier caso cambiaría todos los rumbos hasta el punto de hacer verosímil y justificado lo que sucediera como consecuencia.