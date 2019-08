El 'Moonchallenge' de FUE, elegido evento oficial en España en la World Space Week promovida por Naciones Unidas

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El evento 'Moonchallenge by FUE' de la Fundación Universidad-Empresa ha sido seleccionado para participar como evento oficial en España en la World Space Week, el acontecimiento sobre el espacio más grande del mundo promovido por la Naciones Unidas.

La World Space Week tendrá lugar este año del 4 al 10 de octubre bajo la temática 'The Moon: Gateway to the Stars' y uno de los objetivos es analizar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espacial a la mejora de la condición humana, explican desde FUE.

El evento 'Moonchallenge by FUE' acogerá algunos de los mejores proyectos seleccionados de entre el trabajo llevado a cabo por más de 700 estudiantes en programas formativos de la Fundación Universidad-Empresa. Se celebrará el 8 de octubre, en un lugar todavía por determinar.

Según la directora de talento de la Fundación Universidad-Empresa, Carmen Palomino, "poder participar con 'Moonchallenge by FUE', como evento oficial de la World Space Week ha sido una muy buena noticia y una oportunidad para dar visibilidad al talento joven".

"Creemos que la FUE debe colaborar y apoyar la ciencia y el desarrollo en el ámbito espacial y qué mejor que a través de nuestros programas de formación, donde todos los estudiantes en prácticas pueden trabajar un proyecto que tiene como objetivo llevar a la mujer a la luna", comenta Carmen Palomino.

IDEAS SOSTENIBLES PARA LA LUNA

Durante el mes de julio, más de 700 alumnos de los programas formativos 'Gaia by FUE y Bridge', repartidos en 20 proyectos distintos, han trabajado sobre Artemis, la misión espacial de la NASA que busca llevar a la mujer a la Luna en 2024.

De estos 20 proyectos que han aportado ideas concretas en formato de "planes de misiones" para llevar a la primera mujer a la Luna de forma eficiente, sostenible y responsable, la FUE ha seleccionado siete proyectos para ser presentados en 'Moonchallenge by FUE'.

Entre estas propuestas de los alumnos hay tipos de cultivos, cohetes propulsados por un tipo de reactor nuclear experimental con mucho potencial, cohetes reutilizables, robots de apoyo a los astronautas, algas para producir O2, Rovers, monedas lunares, bases permanentes y sus riesgos.