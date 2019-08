23 de agosto de 2019

Más de 8 millones de personas en todo el mundo piden salvar la Amazonia, el mayor pulmón del planeta

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 8 millones de firmas se han recogido a través de la plataforma Change.org con el objetivo de salvar el Amazonas, que comenzó a quemarse el 9 de agosto y que ha asolado más de 700.000 hectáreas.

La petición que más firmas ha conseguido es la inicada en octubre de 2018 por Valeria Magalhaes y ya lleva casi cinco millones. Otra iniciativa que ha crecido mucho es la llevada a cabo por Gabriel Santos, un abogado que vive en Río Branco, en el corazón del Amazonas, y ya suma más de 2,4 millones de apoyos en su petición de frenar las llamas. " Pedimos a las autoridades que inicien una investigación a fondo sobre las causas del aumento de las quemas en esta región de Brasil y que apunten los culpables. El incendio ya llegó a Perú y Bolivia".

Según la Agencia Espacial Brasileña, este año el número de incendios forestales amazónicos ha aumentado un 83% en comparación con el mismo período de 2018. "Yo vivo esto cada día, nunca he visto tantos fuego en tan poco tiempo. Hay 71.000 nuevos puntos de fuego en la selva. Más de la mitad de los incendios se producen en la Amazonia, lo que no sólo está matando la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también está dañando la salud de millones de personas, especialmente los ancianos y los niños que no pueden respirar debido al humo", ha asegurado Santos.

Las diferentes peticiones que se han creado en los últimos días pasan por solicitar mayores esfuerzos para apagar los miles de fuegos que se encuentran activos en este momento, hasta la destitución del Presidente Jair Bolsonaro.