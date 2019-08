12 de agosto de 2019

La CNMC inicia un expediente sancionador contra RTVE por superar el tiempo de emisión de autopromociones

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Radio Televisión Española (RTVE) por una posible vulneración del artículo 13.2 de la Ley General Audiovisual (LGCA) al superar presuntamente el límite de tiempo de emisión dedicado a autopromociones en La 2, Teledeporte y el Canal 24 Horas en los meses de marzo y abril.

La Comisión ha concretado que el artículo 13.2 de la citada norma establece que "los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a emitir programas que informe sobre su programación o anuncios de sus propios programas y los productos accesorios derivados directamente de dichos programas".

"Estos programas y anuncios no se considerarán comunicación comercial a los efectos de esta Ley. No obstante, para la comunicación audiovisual televisiva, el tiempo dedicado a los anuncios publicitarios sobre sus propios programas y productos no podrá superar los 5 minutos por hora de reloj y sus contenidos estarán sujetos a las obligaciones y prohibiciones establecidas con carácter general para la publicidad comercial", añade.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, de modo que se abre ahora un periodo máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y resolución del expediente por parte de la CNMC. RTVE dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones.