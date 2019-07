Declarado un incendio forestal en Capellades (Barcelona) al lado de la C-15

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal en Capellades (Barcelona) ha obligado a activar la tarde de este miércoles 45 dotaciones terrestres y 18 aéreas de los Bombers de la Generalitat, ha informado a Europa Press fuentes del cuerpo.

El incendio, que afecta a zona boscosa, se ha declarado a las 18.18 horas en el punto kilométrico 38 de la carretera C-15, y aparentemente se ha iniciado por el incendio de un vehículo en el andén de la carretera.

Éste ha obligado a cortar la circulación de los trenes de la línea R6 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y también la carretera C-15.

En el dispositivo de extinción, aparte de Bomberos, trabajan efectivos de los Mossos, Agents Rurals y el Sistema d'Emergències Médiques (SME), entre otros.

En un apunte en su cuenta de Twitter, los Bombers han alertado de la presencia de drones sobrevolando el incendio, y han avisado de que no hay que usar estos aparatos en la zona del fuego y han pedido seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Imatge aèria de #IFCapellades ara mateix. Molts punts calents que, amb molta probabilitat, faran represes a partir de migdia. En aquests moments, #bomberscat intensifiquem tasques per refredar aquests punts calents. Hi ha força zona no cremada dins el perímetre de l'incendi. pic.twitter.com/ilgPFptwJx