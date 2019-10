2 de octubre de 2019

El Govern catalán dice que la prueba de la Lomce no se llegó a hacer y no le afecta el fallo del TC

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha asegurado este miércoles que la prueba de Primaria que contemplaba la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) no se llegó a hacer en Cataluña por lo que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) "no afecta", han informado a Europa Press fuentes del departamento.

El Pleno del TC ha avalado que los estudiantes catalanes puedan realizar la prueba de evaluación final de Educación Primaria también en castellano y no sólo en catalán, como defendía la Generalitat, que hace tres años recurrió el Real Decreto 1058/2015 sobre estas pruebas de evaluación al considerar que vulneraba sus competencias.

Hace tres años, el TC admitió a trámite el conflicto de competencia promovido por la Generalitat contra la regulación de estas pruebas establecidas en la Lomce y que cuestionaba que el real decreto permitiera "la elección por parte de las familias de la lengua, cosa que no es aceptable en la normativa catalana", según criticó la entonces consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz.

Fuentes de la Conselleria de Educación han asegurado a Europa Press que el fallo no afecta, ya que las pruebas que estipulaba la Lomce no se llegaron a implantar y quedaron además suspendidas por el Gobierno del PSOE, por lo que "no se llegó a hacer" en Cataluña.

Las mismas fuentes han sostenido que el fallo del TC se refiere "específicamente" a las pruebas que estipulaba la Lomce y no sobre las pruebas de competencias que se desarrollan en Cataluña en esa etapa escolar.