29 de septiembre de 2019

Mujeres católicas se manifestarán el próximo jueves en la Plaza de San Pedro para reclamar plena igualdad en la Iglesia

ROMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mujeres católicas se manifestarán el próximo jueves 3 de octubre en la Plaza de San Pedro y lanzarán la iniciativa #votesforcatholicwomen, para exigir al Papa y a los obispos la plena igualdad de la Iglesia, sólo unos pocos días de que arranque el Sínodo de la Amazonía.

"El evento del 3 de octubre es la culminación de un camino de mujeres religiosas en todo el mundo que han sido invitadas a Roma para hablar de sus experiencias y sus demandas de igualdad tanto en liderazgo como en toma de desiciones en la Iglesia católica", ha señalado a Europa Press Stephanie Lorenzo, directora de comunicaciones de Voices of Faith (Voces de Fe), una de las asociaciones feministas más activas dentro de la Iglesia católica.

Sus reivindicaciones nacieron cuando en el último Sínodo de los Jóvenes, apenas una docena de mujeres participaron en los debates, pero ninguna de ellas pudo votar el texto final. En ese momento, la Unión de Superioras Generales (UISG) urgió a los organizadores de la asamblea sinodal a que cambiasen la norma para permitir, al menos, que las representantes de las Congregaciones religiosas que participaban pudieran votar.

"El Sínodo de la Amazonía que comenzará a principios de octubre es clave para la Iglesia católica y ninguna mujer tiene capacidad de voto. Aunque esos caminos afectarán también a las religiosas y las congregaciones femeninas. Hay 180 padres sinodales con derecho a voto, y ninguno es mujer. ¿Qué es lo que está perdiendo nuestra iglesia sin la experiencia, habilidades, talentos y dones de la mitad de sus miembros? Queremos llamar la atención sobre este hecho y la falta de mujeres en los roles de toma de decisiones en toda la iglesia", especifica Lorenzo.

El voto en los debates sinodales es un paso que ya se ha conseguido para los religiosos, pero que sigue vetado a las mujeres. "Esto es incorrecto e injusto porque los hermanos religiosos tienen el mismo estatus canónico que las religiosas superiores. Solo pedimos igualdad e inclusión", asegura.

Por ello, han lanzado un vídeo y una petición a través de su web en la que claman por la igualdad de derechos y responsabilidades en el seno de la Iglesia. En el evento del 3 de octubre tomarán la voz una decena de religiosas de todo el mundo, entre ellas la catalana Teresa Forcades.

Sin embargo, todavía no han obtenido respuesta alguna: "El año pasado participamos en la petición global a través de Internet #votesforcatholicwomen donde nuevamente instamos a que las mujeres religiosas pudieran tener derecho a voto en el Sínodo. Conseguimos más de 9.600 firmas que mandamos a la oficina del Sínodo pero todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. Esperamos que toda respuesta no sea solo de palabra sino acciones concretas", concluye.