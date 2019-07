19 de julio de 2019

Antena 3 despluma de lo material a los concursantes de 'El contenedor', que llega este 22 de julio

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

¿Qué ocurriría si las personas no tuvieran posesiones de ningún tipo? A esa pregunta parece querer responder Antena 3 con 'El contenedor', nuevo programa que comenzará el lunes 22 de julio, en el que sus concursantes deben despojarse de toda posesión material

El formato, que adapta el programa danés 'Stripped', muestra a diferentes grupos de personas que tendrán que aprender a convivir y seguir con sus rutinas prescindienco de cualquier elemento material, incluso su propia ropa. En esta primera edición, participará una familia de Alicante, una pareja de Sabadell, dos amigas malagueñas y tres compañeros de piso valencianos.

Durante diez días, los concursantes deberán desenvolverse con naturalidad en una casa totalmente vaciada, sin camas, muebles, ropa ni menaje, y no podrán introducir en su domicilio ningún objeto del exterior. Sus pertenencias serán almacenadas en un contenedor al que no pueden acceder, y no podrán comprar nada salvo la comida y bebida del día.

Según avance el concurso, los participantes podrán recuperar un único objeto al día, y tendrán que hacer valer su ingenio y habilidad para sobrevivir con lo mínimo. Tras la emisión de cada programa, la cadena emitirá un programa especial, 'Retratados', en el que se analizará cómo ha impactado esta experiencia en la vida de sus protagonistas.