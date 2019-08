5 de agosto de 2019

ATA lamenta que haya administraciones que paguen por encima de los 30 días

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha lamentado que, aunque la morosidad haya mejorado respecto a ejercicios anteriores, "todavía la administración local, autonómica y central siguen pagando por encima de los 30 días", lo que significa "incumplir la ley". En una entrevista concedida a Europa Press, Amor ha reprochado que le exija a los ciudadanos que cumplan la ley, pero que "las administraciones no la cumplan". Así, ha detallado que hay ayuntamientos como el de Jaén que paga a sus proveedores por encima de los 500 días o el de Jerez de la Frontera (Cádiz) por encima de los 300 días. Ante esta situación, ATA ha insistido en pedir un régimen sancionador a las administraciones públicas que que no cumplen la ley, "igual que se hace con el ciudadano cuando no paga impuestos o cotizaciones en tiempo y forma". De igual manera, ha llamado la atención sobre la morosidad en el ámbito privado, donde se ha registrado "una mejoría", pero "las empresas por encima de los mil trabajadores tardan más de cien días en pagar a sus proveedores", cuando la ley marca como máximo 60 días. "Se están financiado a costa de las pymes", ha advertido. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha realizado un nuevo informe sobre los periodos medios de pagos en el primer semestre del año y las tres administraciones --local, regional y nacional-- "incumplen" los periodos de pago legales, que se establecen en 30 días. Así, señala que la media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas durante el primer semestre se fijan en 35 días, 37 en el caso de la administración central y la media de laadministración local, que es para la que trabajan la mayoría de los autónomos, duplica es periodo de pago establecido por ley y abona sus facturas en 65 días. La administración autonómica de Cantabria ha tardado en pagar a sus proveedores 56 días, lo que supone "prácticamente duplicar el periodo que marca la ley". La Comunidad Valenciana es la segunda que más tarda en pagar con 51 días de media. Por su parte, Andalucía hace frente a las facturas presentadas por los autónomos durante el primer semestre del año en una media de 20 días. A cierre del primer semestre, la diputación de Cuenca, destaca por su celeridad a la hora de pagar los trabajos realizados por los autónomos y lo hace en una media de siete días. Por contra, la diputación de Valencia es que más tarde paga de toda España, abonandosus facturas con una media de 53 días de espera. ATA avisa de que la administración local es la peor pagadora, ya que se demora de media algo más de dos meses (65 días) en pagar a sus proveedores autónomos. Además, esta es el tipo de administración para la que más trabajan los autónomos y, sin embargo, paga al doble de tiempo de lo que estipula la ley (30 días). El extremo es el ayuntamiento de Jaén que sigue siendo, una vez más, el consistorio que más tarda en pagar de España, al hacerlo en una media de 542 días, superior a los 531 días que registraba en el primer trimestre del año. Casi un año media esperan los proveedores en Jerez de la Frontera (Cádiz) (320 días), y más de seis meses tienen que esperar los autónomos que han emitido una factura a los ayuntamientos de Granada (207 días, de media).