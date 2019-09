31 de agosto de 2019

Madrid avisa de que puede tener problemas para pagar proveedores

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado que si no se desbloquean los fondos del sistema de financiación que Hacienda no está transfiriendo a las comunidades, la suya puede tener problemas para pagar proveedores y ha exigido una solución porque no se trata de un problema macroeconómico sino que afecta a empresas y servicios públicos. "Espero no tener que llegar a los tribunales", ha exclamado al ser preguntado si tenía previsto dar ese paso.