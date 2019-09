Arrimadas pide reunirse con Batet para hablar sobre el "bloqueo" del Gobierno a iniciativas de la oposición

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRSS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha solicitado formalmente por carta a la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, una reunión "urgente" para pedirle que tome medidas ante el "bloqueo" del Gobierno al debate en el Congreso de iniciativas de la oposición.

Arrimadas ya trasladó esta denuncia este martes a la Junta de Portavoces, y un día después ha remitido una misiva a Batet para pedirle cuentas por el hecho de que las seis proposiciones de ley registradas por su partido desde el inicio de la legislatura se encuentren "actualmente bloqueadas" ante la "inacción" del Gobierno, al que critica por no haberse pronunciado aún sobre ninguna de ellas ni tampoco sobre "la práctica totalidad" de las propuestas de otros grupos.

Una vez que los grupos registran sus iniciativas, éstas son calificadas por la Mesa de la Cámara, publicadas y remitidas al Gobierno, que tiene un plazo de un mes para comunicar si las proposiciones de ley pueden tener algún efecto sobre los ingresos o los gastos del Estado.

Que el Gobierno no se haya pronunciado aún sobre las iniciativas legislativas de Cs y sobre el resto de las de la oposición no resultaría "tan llamativo", según Arrimadas, si las presentadas por el PSOE se encontraran en la misma situación. Pero no, las propuestas socialistas, seis en total, ya han recibido la conformidad del Gobierno para su tramitación.

"FAVORITISMO" CON EL PSOE

Y eso pese a que, según destaca la dirigente 'naranja', la mitad de ellas se registraron en fechas anteriores a las presentadas por Cs, algo a lo que cree que "es imposible hallar una explicación razonable ni coherente". "La razón de semejante favoritismo responde a una evidente arbitrariedad del Gobierno", que, a su juicio, tiene unos efectos "negativos" sobre la actividad parlamentaria y en la normalidad de las labores de los distintos grupos.

La portavoz considera "evidente" el "favoritismo" que cree que está practicando el Gobierno para con el Grupo Parlamentario Socialista, "en detrimento y menosprecio de los partidos de la oposición" y también "una intolerable injerencia" del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, lo que, a su juicio, "deteriora el principio de separación de poderes y no es aceptable en un sistema democrático consolidado y que se pretende ejemplar".

Así las cosas, Arrimadas cree que la presidenta del Congreso, a la que llegó este martes a equiparar con la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, debe velar por los derechos de todos y cada uno de los diputados de la Cámara y, por tanto, asegurar que este tipo de "injerencias" del Gobierno "no se repitan en el futuro".