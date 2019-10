5 de octubre de 2019

Batet pide abordar el "conflicto territorial" tras la sentencia y descarta la amnistía

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha dicho este sábado que el PSOE acatará la sentencia que el Tribunal Supremo (TS) dicte en el juicio al 1-O y ha defendido que, después, desde la política "hay que abordar soluciones políticas al conflicto territorial".

En una entrevista de 'El Periódico' recogida por Europa Press, Batet ha enfatizado que las amnistías están pensadas para la transición de un régimen no democrático a uno que sí lo es, y ha subrayado que este no es el escenario actual: "Las garantías democráticas funcionan y, por lo tanto, no tiene cabida la amnistía".

También ha pedido que no se pierdan los canales de diálogo y "abrir una línea de normalidad institucional" entre la Generalitat y la Moncloa, y preguntada por si se siente cómoda entre las peticiones de amnistía contra las voces que piden aplicar el artículo 155 y la ley de seguridad nacional, ha dicho: "No creo que la comodidad sea precisamente lo que mejor define este escenario".